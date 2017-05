Van fraude verdacht beleggingsbedrijf Noordenwind failliet

Noordenwind Vastgoed, het van oplichting verdachte beleggingsbedrijf uit Oosterbeek, is door de rechtbank in Zutphen failliet verklaard.

Noordenwind zat in dezelfde monumentale villa in Oosterbeek als waar later Hollandsche Wind gevestigd was. Ook dit bedrijf, dat investeerders hoge rendementen garandeerde met beleggingen in windmolenparken, is momenteel onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek vanwege een miljoenenzwendel. De twee bedrijven zouden beleggers voor zo'n 8 miljoen euro hebben opgelicht, zo liet de fiscale opsporingsdienst FIOD onlangs weten.

Schuldeisers

Hollandsche Wind werd begin maart al failliet verklaard, voor Noordenwind is dat dus nu het geval. Curator is Joppe Steverink van het Arnhemse advocatenkantoor Stellicher. Volgens een medewerker van dat kantoor is het faillissement van Noordenwind aangevraagd door twee schuldeisers, mogelijk gedupeerde beleggers. ,,Maar wij moeten alle informatie nog van de rechtbank krijgen, het faillissement is pas dinsdag uitgesproken.’’

Eén van de gedupeerde beleggers, die overigens niet betrokken was bij de aanvraag, is blij met het faillissement van Noordenwind. ,,Het voordeel van een curator, is dat het de afhandeling misschien wat sneller maakt. Bovendien was het tot nu toe voor gedupeerden onmogelijk om een collectief te vormen, omdat je elkaar niet kent. Maar nu is er eindelijk een aanspreekpunt.’’

Miljoenen

Bij Noordenwind, Hollandsche Wind en vele andere bedrijven in de regio Arnhem die de afgelopen tien jaar niet-bestaande beleggingsproducten aan hebben geboden, waren stuk voor stuk dezelfde mensen betrokken. In wisselende samenstellingen werkten zij het laatste decennium samen om honderden beleggers uit binnen- en buitenland voor tientallen miljoenen te duperen, zo onthulde De Gelderlander afgelopen zaterdag.