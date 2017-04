Verdachten Hollandsche Wind drie maanden langer vast

Camera's bij Pro Persona in Wolfheze om drugshandel en diefstal

6 april WOLFHEZE - Pro Persona gaat op haar terrein in Wolfheze cameratoezicht inzetten om de veiligheid te verbeteren. Volgens de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg is er sprake van handel in drugs en alcohol, diefstal en vernielingen. Eerdere maatregelen hebben nog onvoldoende resultaat opgeleverd.