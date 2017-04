Wolfheze wil niet wachten op eerste dode op spoorwegovergang

Zijn club vraagt al jaren aandacht voor de gevaarlijke overweg. Er gebeuren volgens De Graaff veel bijna-ongelukken. Vrijdag nog. Toen haalde de 21-jarige Wolfhezenaar Carl Boelens een oude man van de spoorwegovergang. Net op tijd, want een tel later denderde een intercity voorbij.

De Graaff wil niet wachten tot er een echt ongeluk gebeurt en trekt daarom opnieuw aan de bel. ,,De spoorwegovergang in Wolfheze moet snel worden aangepakt’’, zegt hij.

Twee treinen

De spoorbomen in Wolfheze zitten vaak dicht. Bijna 30 procent van de tijd. Omdat er drie sporen liggen, is er een grote kans dat twee treinen tegelijk of vlak na elkaar passeren. Daardoor zit het spoor langer dicht of gaan de bomen open om direct weer dicht te gaan.

Omdat er veel ruimte tussen de sporen ligt, is er nauwelijks tijd om de lange overweg over te steken. Vooral ouderen hebben daar moeite mee. Bovendien is de overweg te smal, zegt De Graaff.

ProRail

Volgens ProRail ligt er een plan klaar. De overweg wordt zo gemaakt dat fietsers en voetgangers in twee keer kunnen oversteken. ,,De gemeente Renkum moet alleen nog een akkoord geven", zegt de woordvoerder van ProRail.

Volgens de gemeente zijn de financiën nu rond. De overweg zou in 2018 kunnen worden aangepakt. Wanneer in 2018 is nog niet duidelijk. ,,Dat is afhankelijk van het moment dat er een buitendienststelling is op het traject Arnhem-Utrecht. Dat horen we op korte termijn", zegt de woordvoerder van Renkum.

Dorpsbelang Wolfheze dringt er al enkele jaren bij ProRail, de provincie Gelderland (wegbeheerder) en de gemeente Renkum aan om de spoorwegovergang veiliger te maken.