Zakje met wiet leidt agenten naar grote hoeveelheid geld, drugs en illegaal vuurwerk

Enquête: 130 mensen vinden papierfabriek in Renkum stinken of lawaaierig

19 april RENKUM - Zeker 130 mensen in Renkum hebben last van papierfabriek Parenco. Dat blijkt uit een enquête die omwonenden hebben gehouden onder 760 huishoudens in de omgeving van de fabriek. De mensen hebben vooral last van stank, maar ook van lawaai, trillingen en een enkeling van verkeer.