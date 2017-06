14 en 16 jaar cel voor daders Posbankmoord

Velpenaar is hardleers en moet twee keer auto inleveren bij politie

3 juni VELP - Een 22-jarige man uit Velp is heeft binnen anderhalve week twee keer zijn auto moeten inleveren bij de politie. De man werd op 23 mei bekeurd omdat hij reed zonder rijbewijs. Omdat hij volgens de politie in het verleden al meerdere malen in een personenauto reed zonder geldig rijbewijs werd zijn voertuig in beslag genomen.