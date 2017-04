21-jarige is na twee dagen rijbewijs kwijt vanwege drankrijden

Gewonde motorrijder zorgt voor gevaarlijke situatie in Rheden

9 april RHEDEN - Een motorrijder is zondag rond 13.30 gewond geraakt toen hij op de Schietbergseweg in Rheden ten val kwam. Er werden twee traumahelikopters opgeroepen, maar die zijn later afgemeld aangezien de verwondingen ter plaatse mee bleken te vallen.