Alle meiden liken Idolshunk Bram

DIEREN - Op Het Rhedens in Dieren zijn ze apetrots op oud-leerling Bram Boender. De 20-jarige muzikant is deze woensdag weer te zien bij Idols op RTL 5. ,,Vooral de meiden houden hem in de gaten’’, aldus Christa van de Kamp, woordvoerster van de scholengemeenschap.

Boender behoort tot de laatste twaalf talenten. Hij overleefde de audities en de theaterrondes met speels gemak en is vanavond te zien in de tweede aflevering die is opgenomen op Curaçao. ,,Het is echt onbeschrijfelijk hoe blij ik ben’’, aldus Boender, die volgens jurylid Jamai een van de favorieten is voor de eindzege. ,,Ik voorspel dat jij heel ver gaat komen in dit programma’’, zei de winnaar van het eerste seizoen van Idols in 2003.

Gesprek van de dag

De talentenjacht op televisie is op Het Rhedens het gesprek van de dag. Ook de leiding volgt Idols, blijkt uit berichten die de school plaatst op social media. ,,Ik plaats namens de school regelmatig een bericht op Facebook of Instagram over Idols. Als Bram weer door is naar een volgende ronde. Vooral de meisjes liken dat bericht massaal’’, vertelt Van de Kamp.

Boender, die recent de mbo-opleiding Rijn IJssel Muziek in Arnhem volgde, is op zijn beurt Het Rhedens niet vergeten. ,,Een leuke middelbare school, met aandacht voor muziek’’, zegt hij.

The Voice of Het Rhedens

De scholengemeenschap in Dieren daagt muzikaal talent elk jaar uit deel te nemen aan 'The Voice of Het Rhedens'. Deze week waren de audities, met juryleden van de drie vestigingen, op 12 mei is de finale. Boender, stralend van oor tot oor: ,,Ik heb daar jaren terug ook aan deelgenomen. Spannend was dat. Ik won toen trouwens niet. Hopelijk heb ik bij Idols meer geluk.’’