Baasje 'kan er niet meer voor zorgen' en dumpt katten in reismand

Brandweer moet veertig keer uitrukken voor stormschade

24 februari ARNHEM - De brandweer is donderdag overdag en 's avonds in de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden een kleine veertig keer uitgerukt vanwege meldingen van stormschade. ,,Het was niet extreem druk", aldus een woordvoerder.