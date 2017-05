Baasje op de bon voor achterlaten hond in hete auto

Volgens de omstanders zat het dier al zeker 50 minuten in de auto, waarin de temperatuur was opgelopen tot ver boven de 40 graden. Toen agenten arriveerden bij de wagen, kwam het baasje er net aan lopen.



Hij is op de bon geslingerd door de agenten, schrijft de politie op Facebook. 'Het is wettelijk verboden om de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen. Om deze reden hebben wij de eigenaar een bekeuring gegeven'.



De politie waarschuwt uit en te na om honden en andere dieren bij hitte niet in de auto achter te laten. Mensen die tóch een achtergelaten hond zien, wordt gevraagd de dierenpolitie te bellen via telefoonnummer 144.