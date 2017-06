Beroemde racefiets Gazelle Champion Mondial weer te koop

Aanleiding voor het opnieuw, zij het eenmalig, in productie nemen van de beroemde fiets is het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Gazelle. Het bedrijf produceerde sinds 2002 geen racefietsen meer.



De nieuwe Champion Mondial is volgens Gazelle een compromis tussen het rijke verleden en de moderne tijd. ‘Ouderwets’ is bijvoorbeeld het frame, dat van staal is gemaakt.



Damesfiets

Op de vraag of je op de nieuwe Champion Mondial ook wereldkampioen zou kunnen worden, zei Ottenbros: ,,Als je maar hard genoeg trapt, kun je zelfs op een damesfiets wereldkampioen worden.”



De fiets wordt in een beperkte oplage gemaakt. Door loting wordt bepaald wie er een mag kopen. Het gaat overigens uitsluitend om een frame, dat in twee uitvoeringen wordt gemaakt. De rest moet de liefhebber er zelf aan toevoegen.