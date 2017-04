Boete voor thuis lastigvallen van wethouder Rheden

Parkeergarage

Dit in verband met de bouw van een parkeergarage, pal naast het treinstation. De Amsterdammer zocht de wethouder op 15 juni vorig jaar op in zijn woning in Dieren. Er ontstond een woordenwisseling en de man weigerde te vertrekken. Pos belde daarop de politie. De Amsterdammer, die geen strafblad had, zat vervolgens drie dagen vast.

Dreigmail

De officier van justitie wilde dat de man ook werd gestraft voor het versturen van een dreigmail. De Amsterdammer stuurde in november 2014 een email naar Pos met de tekst: 'Jullie gaan hangen'. De rechter achtte bedreiging niet bewezen. Dit omdat 'jullie gaan hangen' niet los gezien kan worden van de context: de man dreigde in dezelfde mail met een juridische procedure.

Angst voor recidive

De Amsterdammer was niet op de zitting en werd bij verstek veroordeeld. Volgens zijn raadsman valt de vervolging hem zwaar. Hij pleitte voor vrijspraak. ,,Wellicht is er angst voor recidive, maar de aanleiding van het conflict is weg'', meldde hij. Recent is er een regeling getroffen tussen de ouders (90 en 89 jaar) van de man en de gemeente Rheden. Tot ieders tevredenheid, aldus de raadsman. De woning is onteigend en enkele weken terug gesloopt.



Als de Amsterdammer het niet eens is met de straf, kan hij binnen 14 dagen verzet aantekenen.