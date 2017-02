Dierense agent wordt yogadocent

DIEREN - Simone van Heumen-Talahatu had nooit zoveel met yoga. Een levensbedreigende ervaring bracht daar verandering in. Nu geeft de Dierense (40) yogales aan collega-agenten.

Ze zocht meer rust in haar leven. Simone van Heumen-Talahatu, agent van de politie-eenheid Oost-Nederland, had altijd een overvolle agenda en leidde een haastig bestaan. Wellicht dat yoga uitkomst zou bieden. Ze vond het niets. ,,Ik kon niet stilzitten. Uit respect voor de docent heb ik de les afgemaakt, maar ik voelde mij niet op mijn gemak. Na de les wist ik niet hoe snel ik weg moest komen."

Spoedkeizersnede

Hoe anders is dat nu. Een levensbedreigende situatie in 2012 zette het leven van Van Heumen op zijn kop. De Dierense beviel in het ziekenhuis in Zutphen van een dochter, maar tijdens het uitvoeren van een spoedkeizersnede ging er veel mis. Van Heumen bloedde bijna dood en werd voor een levensreddende operatie overgebracht naar het ziekenhuis in Deventer.

,,Ik werd meerdere malen geopereerd, anderhalve week in slaap gehouden, kreeg bloedtransfusies. Ik ben blij dat ik dit nog kan navertellen."

Uitgeput

Van Heumen werd wakker en startte vrijwel direct met revalideren. Ze knapte op, maar liep wel tegen dingen aan. Kreeg ze voorheen veel energie van sporten, toen raakte ze ervan uitgeput. ,,Ik heb mijn levensstijl moeten aanpassen. Ik ging meer op mijn voeding en gezondheid letten. Mentaal had ik het zwaar. Ik wilde mijzelf laten zien dat ik nog de oude Simone was. Maar ik was niet in balans. Daarom ben ik gaan mediteren en heb ik ook de yogamat weer opgezocht."

Naast sporten werd ook yoga heel belangrijk in het leven van Van Heumen. ,,Ik kreeg er schik in en startte een opleiding tot yogadocente. Inmiddels geef ik ook les."

Pilot

Het positieve effect van yoga op de revaliderende Van Heumen ontging haar werkgever niet. De Dierense geeft nu tweemaal in de week yogales op het politietrainingscentrum in Elst. Het programma Fit@Nederlandse Politie (Fit@NP) biedt daar verschillende vaardigheids- en mentale trainingen aan, met yoga als pilot.

Dat sommige politiemensen aanvankelijk sceptisch zijn, begrijpt Van Heumen. ,,Dat was ik eerder ook. Het scheelt zeker dat ik mag lesgeven in het trainingscentrum en voor veel politiemensen een bekend gezicht ben. De drempel om les te geven wordt zo verlaagd. Focus, balans, concentratie en conditie zijn erg belangrijk voor agenten. Ik speel daar op in tijdens mijn lessen."

Afgelopen september richtte Van Heumen haar eigen bedrijf op: Edelheart Yoga & Lifestyle. In Dieren huurt ze diverse ruimtes om les te geven. Haar oudste deelneemster wordt dit jaar 80 jaar. ,,Geweldig", zegt ze.

Uniform

Binnenkort start ze met het bezoeken van politiekantoren. Afspraken in Nijmegen en Zutphen voor de yogapilot zijn gepland. Het is de start van een nieuwe carrière, haar uniform heeft ze recent ingeleverd. ,,Door de moeilijke periode heb ik mijn uniform voorgoed ingeleverd en is er ruimte ontstaan voor een nieuw begin. Het is nog niet zeker of dit binnen- of buiten de politieorganisatie vorm krijgt. Wel is zeker dat yoga onderdeel wordt van mijn nieuwe carrière."