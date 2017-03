Duitse invasie Burgers' Zoo dankzij Ruhrtopcard

ARNHEM Op de toegangswegen richting het Arnhemse dierenpark Burgers' Zoo was het zaterdag tot in de vroege middag filerijden geblazen. Opvallend: heel veel auto's op de A12 en de Schelmseweg waren voorzien van een Duits kenteken.

,,We hebben sowieso een goede naam bij onze oosterburen", verklaart woordvoerder Bas Lukkenaar de enorme drukte. ,,Maar momenteel zijn we nog eens extra populair vanwege de Ruhrtopcard. Duitsers met zo'n toeristische voordeelkaart kunnen op vertoon daarvan eenmaal gratis bij ons naar binnen. Naar verluidt is die Ruhrtopcard nog nooit zo goed verkocht als dit jaar."

Voorseizoen

De kaart was op 1 januari van dit jaar voor het eerst geldig en is dat op 31 maart voor het laatst. Voor Burgers' Zoo is dat het zogeheten voorseizoen, waarin het loont met acties extra bezoekers over de streep te trekken. Lukkenaar rekent voor zondag en de komende twee weekeinden ook weer op een enorme toeloop vanuit het Ruhrgebied. ,,Voordeel van Duitsers is dat ze wat groter denken. Wij vinden anderhalf uur rijden al lang. De Duitser heeft er met gemak drie uur voor over om iets te willen zien of te bezoeken."