Eens rumoerige Velpse volkswijk snel onder slopershamer

Vivare moet nog een oplossing vinden voor drie bewoners van de Mauritsstraat, van wie er twee weigeren te vertrekken. Sigrid Punt: „Eén bewoonster is nog op zoek naar vervangende woonruimte. Daarbij helpen we haar en we verwachten dat ook zij tijdig elders een passende woning vindt. Twee bewoners hebben bezwaar tegen onze sloopplannen en ondertekenen de huuropzegging niet. Wij zijn daarom naar de rechter gestapt en wachten nu op de uitspraak."



Hans Visser is een van de bezwaarmakers. Hij woont al ruim dertig jaar in de Mauritsstraat. „Wij willen hier niet weg. Wij wonen hier prima", zegt hij.



Volgens Visser zijn de vier huisjes aan de Mauritsstraat niet te vergelijken met de andere te slopen woningen. „Die zijn slecht. De vier woningen aan de Mauritsstraat zijn in een later stadium bij de planvorming betrokken. Wij zien absoluut het nut niet in van sloop. Waarom geen renovatie, zoals ook bij de andere woningen in onze straat vorig jaar is gebeurd?"