Geesje maakt de mooiste gamba's van de wereld

De opdrachtgevers van de Arnhemse instrumentenmaker Geesje Liedmeier komen uit de hele wereld. Haar viola's da gamba, ook wel beenviolen genoemd, worden behalve in Nederland ook bespeeld in Frankrijk, Zwitserland, Amerika, Frankrijk, Canada en vooral Duitsland. ,,De manier waarop mijn instrumenten klinken en hoe ze eruitzien, valt blijkbaar in de smaak bij Duitsers", vertelt de 50-jarige muzikante.

Simpele krul

Goedkoop zijn ze niet, de instrumenten van Liedmeier. Het instapmodel kost circa 6.000 euro en de prijzen lopen op tot 15.000 euro per gamba. ,,De prijs hangt af van de grootte en het model", zegt ze. ,,Ik maak de gamba zoals de klant wenst. Het houtsnijwerk en het beschilderen van de kast maken de gamba niet duurder. Mensen krijgen ook geen korting als ze een knoppenkast met een simpele krul willen."

Passie

Liedmeier ging als tiener naar het conservatorium om gambist te worden, maar ze kwam er al snel achter dat haar passie lag bij het maken van de instrumenten. De kunstenares, die in Arnhem woont en sinds twee jaar een atelier heeft in het oude bedrijfspand van Hagen Schilders in Velp, maakt gemiddeld vier gamba's per jaar. Vooral het uitsteken van de knoppenkast kost veel tijd. Prachtige houtsnijwerken maakt ze er van.

Verkeersongeluk

Na haar studie aan het conservatorium volgde Liedmeier een opleiding muziekinstrumenten maken in Engeland. Daarna zwierf ze over de wereld. Ze verbleef vooral in Frankrijk en Portugal, het land van haar toenmalige vriend, ook een vioolbouwer. Nadat hij bij een verkeersongeluk om het leven kwam, keerde ze terug naar Horssen, het Maas en Waalse dorp waar ze is opgegroeid. ,,Ik was kapot, moest mijzelf opnieuw ontdekken. Wat wil ik? Hoe ga ik verder? Dat soort vragen spoken dan door je hoofd."

Optreden

Liedmeier herpakte zichzelf en werkte jarenlang in opdracht van het Haagse gemeentemuseum. Ook gaf ze les in gamba's bouwen en trad ze geregeld op met een ensemble. ,,Optreden doe ik nog steeds. Ik wil weten hoe mijn instrumenten klinken op een podium en hoe mijn muziek mengt met de muziek van een ander. Muziek maken, voedt mijn denken en creativiteit."

Energie

Het muziek maken en les geven kost Liedmeier veel energie. Ze geeft daarom minder optredens en cursussen dan voorheen. ,,Ik ben in 2009 en 2010 erg ziek geweest, had darmkanker. Gelukkig gaat het nu weer goed met mij, maar ik ben niet meer dezelfde persoon. Ik moet mijn energie verdelen."

Geesje Liedmeier treedt op 19 maart op met het ensemble 'the Spirit of Gambo'. Locatie: de Oude Jan in Velp. Zie ook: liedmeier.nl