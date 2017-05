Getuige zag Alex Wiegmink sterven en keek moordenaars in de ogen

,,Ik had die dag ook omgelegd kunnen worden’’, zegt Hans in een interview met de Telegraaf. Toen hij die druilerige januaridag over de Posbank bij Rheden fietste, zag hij op een parkeerplaats iets wits op de grond liggen. Dichterbij bleek het een man, in foetushouding. ,,Ik dacht nog: wat moet die man het koud hebben in dit weer.’’



Hij naderde tot zes meter afstand en schrok zich wezenloos toen hij zag dat de man een rode vlek op zijn borst had. Vanaf daar zag hij de twee mannen die erbij stonden ook goed. De één typeert hij als 'kale met zonnebankkop'. De ander had lang haar. Toen ze zijn richting in keken, is hij snel doorgefietst. Op een rustig plekje belde hij de politie.



