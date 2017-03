Hans moet na 30 jaar wijken voor nieuwbouw in Velp

Politie rolt wietkwekerij op met honderden planten

20 maart SPANKEREN - In een woning aan de Zutphensestraatweg in Spankeren hebben agenten maandag een wietkwekerij opgerold. In totaal vond de politie 15.000 wietstekken en 400 moederplanten verdeeld over meerdere ruimten, zo meldt de politie Dieren.