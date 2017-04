Idols-finalist Bram Boender is 'best onzeker'

Het is dat vriend en collega Pim van der Ven actie ondernam, anders werkte Bram Boender nog steeds bij pandjeshuis Cash Converters in Arnhem. En was hij dus helemaal geen meisjesidool en finalist van de RTL5-talentenjacht Idols. ,,Ik durfde aanvankelijk niet mee te doen. Ik ben best een onzekere jongen. Pim heeft mij moeten overtuigen’’, zegt Boender.

Geslaagd avontuur

De Dierenaar strijdt vanavond in de finale van Idols met Julia van Helvoirt en Mitch Lodewick om een platencontract. Boender spreekt nu al over een geslaagd avontuur. ,,Natuurlijk wil ik winnen, maar dat willen Mitch en Julia ook. De kijker bepaalt. Ik heb de finale bereikt en dat had ik vooraf nooit durven voorspellen."

Alles is anders sinds zijn deelname aan Idols, vertelt Boender, die de studie maatschappelijk werk en dienstverlening volgt aan Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Een boodschapje doen bij de supermarkt in zijn woonplaats Dieren duurt een uur en via sociale media krijgt hij elke dag wel een verzoekje van een vrouwelijke fan.

,,Mensen willen een praatje maken of met mij op de foto. Prima, vind ik ook leuk. Maar als een vrouw met mij een drankje wil doen, dan bedank ik vriendelijk. Ik maak geen misbruik van mijn positie. Bovendien heb ik het nu heel erg druk. Muziek is wat ik wil en dat heeft nu prioriteit.’’

Vliegende start

Boender beleefde een vliegende start in Idols. Hij maakte veel indruk tijdens de auditieronde in Rotterdam en werd door jurylid Jamai direct getipt als een van de favorieten voor de eindzege. ,,Gaaf, maar de verwachtingen waren ook direct hoog. Ik heb de afgelopen weken heel veel positieve reacties gekregen en af en toe een negatieve. Dat vind ik best lastig. Die ene mindere reactie blijft dan in mijn hoofd spoken.’’

Oma zit vandaag tijdens de grote finale in Amsterdam in het familievak van Boender, net als zijn ouders en vriend Pim van der Ven. ,,Of ik nu eerste, tweede of derde word; ik moet ervoor zorgen dat het hierna niet stopt. Dat er voor mij als muzikant leven is na Idols.’’