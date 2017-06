‘Ik adviseer Frank S. om in beroep te gaan’

S. had samen met de 44-jarige Souris R. uit Veghel op 20 januari 2003 de Achterhoekse huisschilder Alex Wiegmink doodgeschoten. De zaak bleef 13 jaar onopgelost tot een cold caseteam van de politie de gewelddadige dood twee jaar geleden onder het stof vandaan haalde. In november 2016 werden beide Brabanders opgepakt.

Laeyendecker verwacht dat haar cliënt het advies zal over nemen. ,,Dat de rechter gekwalificeerde doodslag oplegt kan ik begrijpen, maar ik vind wel dat hij met te weinig rekening heeft gehouden met omstandigheden in het voordeel van cliënt’’, zegt de raadsvrouw. Ze doelt op het feit dat S. zichzelf heeft aangegeven en meteen bekende. ,,Zonder de bekentenis van Frank S. was deze zaak veel minder sterk geweest als je bedenkt dat Souris R. ontkent ooit op de Posbank te zijn geweest.’’

De verwachting is dat Souris R. in hoger beroep zal gaan. Zijn advocaat Wieteke Drummen wil eerst haar cliënt spreken voor ze definitieve uitlatingen doet over een hoger beroep. R. kreeg 16 jaar gevangenisstraf, twee jaar meer dan zijn kameraad van destijds. Dat hij een strafblad had en de wapens had geleverd, was voor de rechter aanleiding hem zwaarder te straffen dan S. Souris R. ontkende tijdens de zitting twee weken geleden ooit op de rechtbank geweest te zijn.