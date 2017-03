'Ik wil niet thuiszitten en mijn hand ophouden'

Alrached (39) vluchtte in juni 2014 naar Nederland vanwege de aanhoudende burgeroorlog in Syrië. Via asielzoekerscentra in Ter Apel, Veenhuizen, Doetinchem en Nijmegen kwam terecht hij in Arnhem, waar hij als statushouder een huisje in de wijk Presikhaaf kreeg toegewezen. ,,Ik woon met veel plezier in Nederland en mijn vrouw en vijf kinderen zijn hier ook gelukkig. Maar ik heb weinig trek om nog langer stil te zitten. Daarom ben ik blij met deze kans.''