Kalf dat de IJssel overzwom, houdt zich schuil op de Posbank

DE STEEG - Boeren, jachtopzieners en politie hebben vrijdag vergeefs jacht gemaakt op een tien maanden oude vaarskalf, dat ’s morgens door een inwoner van De Steeg was opgemerkt in zijn tuin.

Het beest was een dag eerder door boer Wilbert van der Cruijsen uit Angerlo de wei in gestuurd op een uiterwaardenperceel langs de IJssel. Samen met een ander kalf dook het beest, dat maanden op stal had gestaan, meteen het water in. Geschrokken van een speedboot ging haar soortgenoot meteen terug naar de wei, maar het kalf dat tot op heden nog altijd spoorloos is, bereikte al zwemmend de overkant van de rivier.

In de tuin van de Stegenaar was het beestje aan het bijkomen van al haar avonturen. Eenmaal opgeschrikt, nam het beest de benen. Politie en jachtopzieners dreven het kalf richting Posbank, omdat ze het idee hadden dat het kalf eigendom was van boer Bert Harmsen van de biologische boerderij De Wolfskuil uit De Steeg. Hij heeft op natuurgebied de Lappendeken jongvee lopen.

Gestrest

,,Dat opjagen hadden ze beter kunnen laten. Het beest raakte toen nog meer gestrest”, zegt Harmsen, die aan de hand van het nummer van het oormerk achterhaalde dat het kalf niet van hem maar van zijn collega Van der Cruijsen was.

Diezelfde Van der Cruijsen heeft vrijdag enige uren aan de zoektocht naar zijn verloren kalf besteed. ,,We hebben rondgereden en rondgelopen. Maar op een gegeven moment moet je ook weer aan het werk.’’

Nieuwe poging

De boer uit Angerlo zegt de komende dagen de zoektocht voort te willen zetten. ,,We gaan zeker nog een poging wagen het beestje te vinden. Maar we vinden haar waarschijnlijk nooit. Ze kan tien meter bij je vandaan liggen en je loopt er zo voorbij.’’