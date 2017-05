Kalf dat IJssel overzwom weer op stal bij de boer

Nadat een zoektocht vrijdag overdag niets had opgeleverd, kwam in de avond de gouden tip binnen van een wandelaar die zijn hond uitliet. Niet ver van kasteel Middachten in De Steeg merkte hij het kalf op. In de berm van de weg lag het dier compleet voor pampus.



De wandelaar nam contact op met de plaatselijke boer Bert Harmsen. Hij had zich immers actief bemoeid met de zoekactie. Harmsen lichtte de eigenaar in en zocht contact met de van Burgers’ Zoo bekende dierenarts Henk Luten uit Velp. ,,Met een schot in de billen heeft Henk het kalf verdoofd”, vertelt Harmsen. ,,Daarna heeft het beestje nog een nacht bij mij doorgebracht. Om bij te komen van alle avonturen.”