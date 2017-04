Krijgt Idols 2017 een Gelderse winnaar?

Zenuwen

Hartstikke spannend dus, maar Mitch weet zijn Achterhoekse nuchterheid goed te gebruiken om hiermee om te gaan. Zo vertelde hij in een eerder interview met deze krant: ,,De kunst is om de zenuwen die je misschien wel hebt om te zetten in gezonde spanning. Ik wil vooral uitstralen dat het erg leuk is om dit te doen.’’

Kijker bepaalt

Bram is ongeacht de uitslag van vanavond al erg blij met zijn deelname. ,,Natuurlijk wil ik winnen, maar dat willen Mitch en Julia ook. De kijker bepaalt. Ik heb de finale bereikt en dat had ik vooraf nooit durven voorspellen.’’ Dat de Dierenaar doorgaat in de muziek, is wel zeker. ,,Of ik nu eerste, tweede of derde word; ik moet ervoor zorgen dat het hierna niet stopt. Dat er voor mij als muzikant leven is na Idols.’’