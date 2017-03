Lichaam gevonden in leegstaand pand in Velp, politie doet onderzoek

Restauratie van 'SS-sporthal' in Ellecom gestart

8:01 ELLECOM - Een bestemming heeft de al jaren leegstaande sporthal in Ellecom nog niet, maar er moet iets gebeuren. Vandaar dat wordt begonnen met de restauratie van het pand dat in slechte staat verkeert en in 1942 is gebouwd met hulp van Joodse dwangarbeiders.