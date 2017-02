Man steelt scheerapparaat in Velp voor nieuw kapsel

Beschonken Dierenaar slaat op de vlucht na botsing tegen paal

16:03 DUIVEN/DIEREN - Een 50-jarige automobilist is vrijdagavond op het Van Doesburgsepad in Duiven aangehouden voor rijden onder invloed. De man was even daarvoor een stoep opgereden, waarna hij tegen een paaltje botste en op de vlucht sloeg.