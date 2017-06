Meerdere fietsers onderuit door vette weg in Velp

Wanneer het vat met frituurvet precies is lekgeslagen, is niet duidelijk. De politie heeft de gemeente op de hoogte gebracht van de ontstane verkeerssituatie. De wegen zullen moeten worden schoongemaakt. Schilders die aan het werk zijn, hebben een geïmproviseerd bord geplaatst met het opschrift 'Glad!'.



Het kruispunt van de President Kennedylaan met de Hoofdstraat is afgesloten. In ieder geval één fietsster met een kindje achterop is gewond geraakt. Of er meer gewonden zijn, is nog onduidelijk.