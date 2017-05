Met moord op Alex in één klap man, vader én broer kwijt: 'Het verdriet blijft altijd'

Maandag 20 januari 2003 begon als een normale maandagochtend, vertelde Wiegmink's oudste zoon Alex. Wachtend op vrienden om mee naar school in Doesburg te fietsen, zag hij zijn vader voorbij rijden op weg naar zijn werk. ,,Hij toeterde, zwaaide en sloeg rechtsaf naar Arnhem. Dat is de laatste herinnering die ik aan hem had.’’



's Avonds zag hij hoe de aanvankelijke bezorgdheid bij zijn moeder over het wegblijven van Alex Wiegmink omsloeg in paniek tot immense schrik en verdriet toen de auto inclusief lichaam uitgebrand in een bos bij Erp was aangetroffen. Hij leefde in een roes. ,,Ik bekommerde me direct om mijn twee broertjes. Huilen deed ik niet. Pa huilde immers nooit. Pas nu, dankzij mijn vriendin, durf ik het verdriet te tonen.’’



Hij herinnert zijn vader. Zijn passie voor sport en muziek: the Police, Simply Red. Hoe ze kanoden op Lathum. ,,Mijn vader was lief, zorgzaam, had wellicht een kort lontje, maar was de beste pannenkoekenbakker van Nederland.’’



Met zijn vriendin kocht hij vorig jaar een huis. Hij mist zijn vader bij het klussen. ,,Ik ben helaas niet zo'n topper in schilderen als mijn vader.’’