Nabestaanden Alex Wiegmink claimen half miljoen van verdachten

examens 2017 Uit de examenbanken: 'Even een paar daagjes vrij, lekker'

19 mei Woensdag zijn de examens voorbij. Voor veel scholieren is de grootste druk er nu al af. Franka, Vince en Bibi hoeven voorlopig een paar dagen geen toetsen te maken. Of ze in hun vrije tijd alleen maar leren? Zeker niet. Er is tijd voor sporten, werken én de zon.