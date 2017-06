NEC-fans regelen nieuw shirt voor vv Dieren na brute diefstal

Het 'nieuwe' shirt is er één uit hetzelfde seizoen als het gestolen tricot en is gedragen door Navarone Foor. Ook zijn handtekening staat er op. Foor gaf eveneens regelmatig jeugdtrainingen bij vv Dieren.



,,Het shirt was in bezit van een man die goede banden heeft met Navarone. Toen ik hem het verhaal uitlegde, wilde hij zeer graag meewerken aan dit goede doel en stelde hij het shirt meteen beschikbaar’’, legt Bastiaans uit.



Er komt geen officieel overhandigingsmoment, aldus Bastiaans. ,,Het is gewoon een trieste diefstal geweest en gelukkig hebben we nu een vervangend shirt kunnen regelen. Dat gaat die kant op en kan in een nieuwe lijst terug aan de muur worden gehangen.’’’



Bastiaans noemt het 'fantastisch dat men in Nijmegen zich zo heeft ingezet voor dit goede doel'.