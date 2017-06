NEC-shirt met emotionele waarde uit bestuurskamer vv Dieren geroofd

Het shirt was enkele jaren geleden aangekocht voor 100 euro door de commissie Aktie4Liz. Die steunde daarmee een actie in de strijd tegen stofwisselingsziekte, opgezet door vijf leden van vv Dieren. Dit omdat kleindochter Liz van vv Dieren-lid Gerrit Lieffering aan een stofwisselingsziekte lijdt.



Liz' moeder Sanne zet zich sindsdien al jaren in om zoveel mogelijk geld binnen te halen en verkocht daarvoor onder meer het shirt. Dat heeft, behalve voor de commissieleden van Aktie4Liz, ook een grote emotionele waarde voor Gerrit Lieffering en zijn familie.



Het bestuur van vv Dieren roept de dief op om het shirt 'desnoods anoniem' terug te brengen. Mensen die meer weten over de diefstal of waar het shirt is, wordt gevraagd contact op te nemen met het bestuur.