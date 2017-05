Op deze fiets kan je niet appen als je beweegt

Behalve Het Rhedens en Gazelle is ook Veilig Verkeer Nederland (VVN) betrokken bij de proef. 'In bijna één op de tien fietsongelukken is een smartphone betrokken. Onder jongeren van 12 tot 34 jaar is dit cijfer twee keer hoger. VVN gaat voor een cultuuromslag: we moeten gaan beseffen dat bellen, Instagrammen en Snapchatten in het verkeer helemaal niet normaal is en zelfs gevaarlijk kan zijn. Dit onderzoek draagt daar in ieder geval aan bij', meldt VVN-directeur Felix Cohen in het persbericht.