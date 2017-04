Politie zoekt twee jongetjes voor stelen uit auto en lek steken banden in Rheden

Zweefvlieger landt in weiland Rheden door bui boven Posbank

17 april RHEDEN- ,,Ik miste net een stukje thermiek’’, zegt Janiek Meesters. De piloot moest vanmiddag landen in een weiland in Rheden, vlakbij de Zutphensestraatweg, tussen snelweg en spoorbaan. De zweefvlieger maakte vanuit Overijssel een tocht over de Achterhoek, richting Kleef in Duitsland en weer terug, toen hij boven de Posbank in een bui terechtkwam.