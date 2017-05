Rheden vraagt ouders: Gebruik voortaan wasbare luier

Op deze fiets kan je niet appen als je beweegt

17 mei DIEREN - 40 leerlingen van middelbare school Het Rhedens in Dieren testen een fiets, die bij een snelheid van boven de 10 kilometer per uur de smartphone uitschakelt. Dat gebeurt door de zogenoemde SafeDrivePod, een systeem dat ontwikkeld is in Oosterbeek en door Gazelle is ingebouwd in het rijwiel.