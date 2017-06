Rhedenaar hoort vier jaar cel tegen zich eisen voor mensenhandel

Fietsers willen app om Arnhemse heuvels te omzeilen

10 juni ARNHEM - Adviesorgaan Stadswerkplaats Fiets Arnhem gaat de strijd aan met de heuvels in het noordelijk deel van de stad. ,,We willen graag dat de gemeente Arnhem meewerkt aan een app waarop fietsers kunnen zien hoe ze het beste boven aan de bulten in Arnhem kunnen komen met omzeiling van de steilste stukken. We denken ook aan borden onderweg waarop je het stijgingspercentage kunt zien.’’