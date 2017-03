Voormalig vluchteling belandt in finale modellenwedstrijd

Huis in Dieren onder rook door brandende waterkoker

24 maart DIEREN - De bewoonster van een woning aan de Esdoornhof in Dieren is vrijdagmiddag in de ambulance onderzocht nadat ze rook had ingeademd in haar woning. Daar was een waterkoker in brand gevlogen, doordat het gasfornuis waar de koker stond was aangegaan.