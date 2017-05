Vrouw verdachte Frank S. zweeg ook 13 jaar over Posbankmoord

ARNHEM - Frank S., één van de verdachten in de roemruchte Posbankmoord heeft de moord op Alex Wiegmink al in 2003 opgebiecht aan zijn echtgenote. De vrouw heeft net als jaar man dertien jaar lang gezwegen.

Het feit kwam woensdag tijdens de rechtszitting tegen de twee verdachten naar voren. Waarom de vrouw zweeg is onbekend.

Opsporing Verzocht

Haar man S. meldde zichzelf begin november 2016 na een uitzending van Opsporing Verzocht op het politiebureau in Uden, waarin werd aangekondigd dat de zaak na 14 jaar was opgelost. Hij was zeer emotioneel en werd gebracht door een buurman.

S. is meerdere malen in de psychiatrie opgenomen geweest. Ook omdat hij suïcidaal was. Hij was een kleine handelaar in wiet. Tijdens het delict had S. geen stoornissen.

S. wist volgens psychologen willens en wetens wat hij in 2003 aan het doen was. Zelf zegt S. dat hij niets snapt waarom hoe hij ooit zover heeft kunnen komen. ,,Ik was bang mijn vriendin te verliezen. Dat was al twee keer eerder gebeurd.’’

Hij stond onder druk van zijn vrouw. ,,Zij wilde dat ik het geld dat ik aan R. had geleend terug vroeg. Toen kwam R. met dat plan.’’

Ontkenning

R. volhardt in zijn ontkenning. Ook hij is net als S. volledig toerekeningsvatbaar verklaard.