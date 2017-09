Woning deelnemers House Rules NL in brand

DIEREN - Aan de Buitensingel in Dieren heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een woning in brand gestaan. De eigenaren van het pand doen mee aan het televisieprogramma House Rules NL, waarin vijf koppels elkaars woning rigoureus verbouwen. De verbouwing van de woning in Dieren was bijna klaar.