Woningen rond station Dieren vanaf 10 uur enige tijd zonder stroom

Po­li­tie­he­li­kop­ter jaagt op inbrekers in Velp

2 maart VELP/ ROZENDAAL - Een politiehelikopter heeft donderdagavond boven Velp en Rozendaal gevlogen op zoek naar drie inbrekers die even daarvoor hadden toegeslagen in een woning aan de Hertog van Gelrestraat in Rozendaal.