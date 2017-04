Directeur Ouwehands: Je voelt de Chinese traditie in het pandaverblijf

Ouwehands Dierenpark heeft zich gecommitteerd om vijftien jaar lang elk jaar één miljoen dollar te doneren aan natuurbeschermingsprojecten in China. Dat moet komen uit de opbrengsten van de bezoekers aan het park. ,,Ja, dat is een zeker bedrijfsrisico dat je neemt. Maar is het niet geweldig als ik over vijftien jaar kan melden dat we projecten in China met vijftien miljoen dollar hebben gesteund? Het is de afgelopen jaren allemaal in theorie bedacht. Nu volgt de praktijk en dat is natuurlijk weer erg spannend.’’



Die bezoekers zullen zeker massaal afkomen op de twee panda’s. Ouwehands Dierenpark heeft er niet alleen een speciaal online reserveringssysteem voor ontwikkeld met maximaal 10.000 bezoekers per dag, er moest ook worden gezocht naar extra parkeerruimte. Langs de Lawickse Allee in Wageningen is een stuk grond gevonden waar geparkeerd zou kunnen worden. Maar groen licht is er nog niet. ,,Ja dat is nog een zorg,’’ zegt De Lange. Maar hij heeft er alle vertrouwen in dat het allemaal goed komt.