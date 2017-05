Gespannen begin van rechtszaak rond verdrinking Salam

Het strafproces tegen drie badmeesters en twee leerkrachten die betrokken waren bij de dood van het 9-jarige meisje Salam uit Rhenen start vandaag in de Utrechtse rechtbank. Hen wordt verweten onvoldoende opgelet te hebben, waardoor het meisje in september 2015 verdronk in zwembad ’t Gastland.

De verdachten hebben zich niet aan de schriftelijk vastgelegde regels gehouden, stelt Justitie. Woordvoerder Ties Kortmann van het Openbaar Ministerie: ,,Ze hebben de afspraken die op papier stonden volgens ons onvoldoende gevolgd.”

De vijf verdachten maken een gespannen indruk. Het is druk in de rechtbank, ook enkele cameraploegen zijn aanwezig. Voor de ouders van Salam is een tolk.

Volledig scherm Salam. © AD

Salam was net enkele maanden in Nederland. Met haar familie was ze vanuit de Syrische hoofdstad Damascus naar Nederland gevlucht en had in Rhenen een veilig heenkomen gevonden. Ze ging naar de Ericaschool in Rhenen en deed mee aan het schoolzwemmen. Na afloop van haar derde zwemles ging het mis. Ze werd gevonden op de bodem van het diepe bad. Uit onderzoek bleek dat ze daar al minstens tien minuten lag.

Onduidelijk

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Ook voor de officier van justitie staat het exacte scenario niet volledig vast. De betrokken badmeesters en leerkrachten hebben daar verschillende verklaringen over afgelegd. Ook zijn er geen videobeelden. Vast staat dat het bestaande schoolzwemprotocol in elk geval niet is gevolgd. Daarom wil de officier van justitie de vijf vervolgen voor ernstige nalatigheid, met de dood als gevolg.

Dat het OM de vijf betrokkenen persoonlijk vervolgt, en niet het zwembad of de school, wordt als een unieke stap gezien. Maatschappelijke organisaties in heel Nederland volgen daarom de strafzaak met bovengemiddelde interesse. Een eventuele vervolging kan grote gevolgen hebben voor bestaande regelgeving in Nederland.