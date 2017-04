Knuffelbare Xing Ya en Wu Wen dienen vooral als 'goedkeuringspanda'

De panda's van Mao

Zeker 30 panda's in 21 landen gingen Xing Ya en Wu Wen voor. In 1957 en 1959 gingen de eerste panda’s de landsgrenzen over. Mao Zedong stuurde toen twee exemplaren naar de Sovjet Unie om de bekoelde relatie met het land te verbeteren. Dertien jaar later, in 1972, ontving Washington twee panda’s na het historische bezoek van president Nixon aan China. Daarna ging het snel: Japan, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Mexico volgden binnen drie jaar. Sinds de jaren tachtig doet Beijing de dieren niet meer cadeau, maar gaat het om ‘bruikleen’ voor een periode van tien of vijftien jaar. Eventuele nakomelingen blijven altijd in bezit van China.