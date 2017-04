Marcel Boekhoorn is supertrots op zijn panda's in Ouwehands Dierenpark

RHENEN - Miljardair, avonturier én dierenliefhebber Marcel Boekhoorn (57) is de man die de komende week twee reuzenpanda’s gaat ophalen in China. ,,By far mijn mooiste deal ooit.”

,,Ongelofelijk’’, vertelt hij. ,,On-ge-lo-fe-lijk.” Met grote passen loopt hij door zijn nog niet geopende, imposante reuzenpandaverblijf. Vanaf woensdag het nieuwe thuis van vrouwtje Wu Wen en mannetje Xing Ya. Zeg maar gerust: een pandapaleis. Dik zeven miljoen euro trok Boekhoorn er voor uit. Foto’s van de binnenkant zijn ten strengste verboden.

Moest van de Chinezen

Boekhoorn, één van de rijkste Nederlanders met een geschat vermogen van 1,3 miljard euro, geeft zelf de rondleiding. ,,Kijk hier: zelfs een kraamkamer. Met couveuse! Moest van de Chinezen.’’

Het verblijf is voorzien van twee hokken: één voor hem en één voor haar. Reuzenpanda’s zijn namelijk extreme solisten. Alleen op haar drie ‘vruchtbare’ dagen per jaar zitten ze bij elkaar. Het pand is een klassiek staaltje Chinese architectuur en houtbouwkunst.

In misschien wel de meest legendarische directiekamer van Nederland, pal boven het gorillaverblijf van Ouwehands Dierenpark, praat Boekhoorn verder. Midden in zijn kantoor Ramphastos Investments (een ander woord voor toekan, de lievelingsvogel van Boekhoorn) staat een kunstwerk. Een met grote kist met daarop een gekroond gorillahoofd en een klok die twee voor twaalf aangeeft. Als je aan een hendel draait, gaat het deksel open en kijk je op de gorilla’s. ,,Ik kan ze vanaf hier voeren.”

Binnenkort komt er nóg een eyecatcher bij. ,,De twee witte tijgers van Ouwehands, die onlangs zijn overleden. Ik heb ze laten opzetten.”

Symbool

Quote Want wie kan ze weerstaan? Met hun zwartomrande ogen, die witte snoet. Marcel Boekhoorn Honderdduizenden pandafans verwacht Boekhoorn in Rhenen. ,,Met 100.000 abonnementhouders gaan we absoluut een paar keer paniek in de tent krijgen. Zeker in het begin zal het uitslaande brand zijn.’’ De parkeerplaats van Ouwehands Dierenpark is goed voor tweeduizend auto’s, op de nog aan te leggen parkeerplaats bij Wageningen passen er nog eens tweeduizend. ,,Veel lost zich vanzelf op, maar er zullen aanloopproblemen ontstaan. Want wie kan ze weerstaan? Met hun zwartomrande ogen, die witte snoet.’’



,,Ze stralen zoveel warmte uit. Liefde. Vriendschap. En ze zijn natuurlijk het symbool van een dier dat op uitsterven staat, dat we moeten beschermen. Ik ben er altijd door gebiologeerd geweest. Al vanaf minuut één toen ik de dierentuin kocht, in 2000, dacht ik: hoe kom ik aan panda’s? Iedereen zei: dat is onmogelijk.”

Die opmerking prikkelde de handelsgeest van Boekhoorn. ,,Natuurlijk! Het woord ‘nee’ ken ik niet. Ik ga net zo lang door tot ik iets bereik. Met mijn team van Ouwehands Dierenpark zijn we er zestien jaar mee bezig geweest, we vlogen er meer dan twintig keer voor naar China. Dat geduld en uithoudingsvermogen wordt dinsdag beloond als ik met de panda’s naar Nederland vlieg. Dan is het echt hosanna.’’

Geen prijskaartje

Volledig scherm Xing Ya, een van de twee panda's die naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen komen. © ANP Reuzenpanda’s zijn zelfs voor superrijken niet te koop. ,,Ze zijn een politiek geschenk. Dat ik ze kan leasen is een teken van vriendschap tussen China en Nederland. Hun regeringen moeten het je gunnen. Tientallen mensen hebben gelobbyd. Drie premiers: Kok, Balkenende en Rutte, het Wereldnatuurfonds, de Wageningse Universiteit. Ik heb veel leuke dingen gedaan in mijn leven, ik ben als zakenman verslaafd aan het sluiten van deals. Ook al heb ik veel bedrijven vanaf nul opgebouwd. Dit helpt bij het in stand houden van een bedreigde diersoort. Dit is sociaal gezien by far mijn mooiste deal ooit.’’



Volgens hem moeten we ‘met z’n allen bijdragen aan het in stand houden van wilde dieren. ,,Ik hou van mensen, maar nog meer van dieren. Er is maar één planeet. Dit is mijn bijdrage. Ik vind het belangrijk om iets terug te geven.”

Als een stripheld

Het leven van Boekhoorn doet denken aan stripheld Kuifje. Er is niet alleen het avontuur met de reuzenpanda’s, maar hij voer bijvoorbeeld ook met zijn eigen 52-meter lange jacht naar Antarctica. En in Amerika schudde hij de hand van Donald Trump bij een bezoek aan tennistoernooi Flushing Meadows. ,,Hij werd omringd door twintig mannen met oordopjes. Eén groot theater. Laat ik het zo zeggen: ik was niet onder de indruk van hem.’’

In 2014 gaf Boekhoorn zijn laatste grote interview, over zijn privéleven zegt hij het liefst niets. Een gotspe vond Boekhoorn het dat De Telegraaf in januari 2007 met chocoladeletters de krant opende met ‘duurste scheiding ooit’. ,,Het sloeg nergens op. Schandalig.’’ Boekhoorn is nu alleen, heeft geen relatie. ,,Dat bevalt me prima. Ik wil genieten van het leven. Ik ben niet een man die elke avond om vijf uur thuis is. Dat red ik nét niet’’, lacht hij hard. ,,Ik werk honderd uur per week.’’

Bakker Bart en Telfort

Boekhoorn is groot geworden met de verkoop van Bakker Bart en telecombedrijf Telfort, waar hij in korte tijd 500 miljoen euro aan verdiende. ,,Ik vaar op mijn intuïtie.’’ Hij is een kleurrijk vat vol ogenschijnlijke tegenstrijdigheden: alpha en bèta, zakelijk en emotioneel. Een hightech-man die het liefst wil klaverjassen met zijn ‘drie mooie dochters’. ,,Ik vind het zo'n sociale armoede dat iedereen tegenwoordig alleen maar op z'n mobieltje zit te staren.’’

Quote Ik ben kampioen in het weggeven of weggooien van biertjes. Marcel Boekhoorn

Voetbalmaten

De 57-jarige Boekhoorn oogt fris en fit. Om zeven uur vanmorgen was hij al op kantoor – ,,ik ben bezig met een belangrijk project waar ik nog niks over kan zeggen” - terwijl hij de nacht daarvoor pas om twee uur in zijn bed in Bennekom lag. Stapavondje in Nijmegen ('mijn échte thuis') met zijn oude voetbalteam. ,,Het was weer lachen, gieren, brullen. Die jongens waren al mijn vrienden toen ik nog geen knaak had.” Hij drinkt met mate. ,,Ik ben kampioen in het weggeven of weggooien van biertjes.’’



Ooit vroeg hij zijn voetbalmaten van veteranenteam Oranje Blauw 4 te beleggen in aandelen Telfort. Toen Boekhoorn het zieltogende telecombedrijf opkocht, reanimeerde en voor een miljard euro aan KPN verkocht, maakte niet alleen hijzelf een klapper. ,,Mijn teamgenoten, zakenpartners en vrienden zijn daar zeker niet slechter van geworden.’’ Sommigen voetbalmaatjes kregen tonnen bijgeschreven op hun rekening. Zijn credo: ,,Als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen.’’ Juíst zakelijk geldt dat, vindt hij. ,,Als iedereen zich winnaar voelt, bereik je veel meer. Je krijgt terug wat je geeft."

Goudstof