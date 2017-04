Nog even rust bij Pandahuis in Rhenen

Volledig scherm Nieuwsgierige blikken bij Pandasia, maar nog geen drommen mensen. © AD

De allerkleinsten begrijpen nog niet waarom de twee dieren binnen moeten blijven. ,Mama, waarom kunnen we geen panda's zien?'', vraagt een ventje terwijl hij over een hek naar een leeg terrein kijkt. ,,Dat kan nu even niet'', reageert zijn moeder een beetje geïrriteerd. ,,Kom, doorlopen.''

Schoolkinderen

De spectaculaire aankomst van de twee reuzenpanda's Wu Wen en Xing Ya op woensdagavond, leidt nog niet tot drukte bij de kassa's bij Ouwehands Dierenpark in Rhenen. De pandaliefhebbers moeten nog een paar weken wachten. Er lopen vooral veel schoolkinderen door het park en die komen ook even kijken bij Pandasiam, het onderkomen van de panda's. De panda's Wu Wen en Xing Ya laten zich voorlopig niet zien, tot grote teleurstelling van de allerkleinsten.

Pandagebakje

De meeste bezoekers hadden het tripje naar Rhenen al tijden gepland. Zoals Gerard en Ida uit Groningen. ,,Deze dag zat inderdaad in de planning'', zegt Gerard. ,,We wisten dat de panda's vandaag nog niet te zien waren. Wel een mooie reden om nog een keer terug te komen.'',,En'', zegt Ida, ,,we gaan zo nog wel even naar de stad. Om in ieder geval een pandagebakje te eten. Maar dit gebouw voor de panda's is wel heel indrukwekkend. Heel mooi.''