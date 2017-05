OM: Verdachten zwembaddrama Rhenen negeerden regels

Justitie vervolgt de school en het zwembad niet omdat er een protocol is waarin is beschreven wat van betrokkenen rond het schoolzwemmen wordt verwacht. Maar de betrokken begeleiders dus wel. Kortmann: ,,Het gaat om een schulddelict, er is dus geen sprake geweest van opzet. Maar omdat de verdachten de afspraken niet goed zijn nagekomen kun je volgens ons spreken van aanmerkelijke onvoorzichtigheid en daarmee dood door schuld.’’



De eis verschilt volgens hem per verdachte en is afhankelijk van de rol die de hadden tijdens die bewuste les. ,,De precieze eis zullen we tijdens de zitting neerleggen.’’



De zitting neemt naar verwachting twee dagen in beslag. De zaak krijgt veel aandacht omdat de uitspraak de weg vrij kan maken om in de toekomst vaker personen te vervolgen bij soortgelijke incidenten.