Opluchting over 'ja' tegen pandaparkeerplaats voor 1.400 auto's

Omwonenden zijn ingelicht over de alternatieve parkeerplaats , die de komende twee jaar plaats kan bieden aan 1.400 auto's. Of de huurovereenkomst de volle twee jaar van kracht blijft, is aan vastgoedeigenaar Arjen Bonnema. Eventuele bezwaren hebben geen directe gevolgen: Ouwehands Dierenpark kan het terrein deze maand al op eigen risico gebruiken. Het DELM-terrein is al zo goed als klaar. Mogelijk worden nog wel slagbomen geplaatst waarbij bezoekers met hun e-ticket kunnen inchecken.

Van der Pas zei donderdag teleurgesteld te zijn in de 'nee' van Wageningen tegen een pandaparkeerplaats. ,,Natuurlijk snappen we de maatschappelijke en politieke druk die is ontstaan in Wageningen. Het ligt heel gevoelig. Emotie is daardoor de boventoon gaan voeren.’’