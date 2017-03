Panda's hebben eigen ijs in Rhenense salon

Postume rehabilitatie voor Rhenense zeeheld

21 maart RHENEN - De nabestaanden van de Rhenense onderzeebootcommandant Anton Bussemaker hebben ruim een halve eeuw moeten leven met het idee dat hun geliefde verantwoordelijk was voor de dood van 41 mannen op de onderzeeboot O16. Pas in 1995 bleek dat Bussemaker niet door een navigatiefout van hem in een Engels mijnenveld was terecht gekomen.