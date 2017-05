Pandafan in Ouwehands maakt 400 foto's in twee uur tijd

RHENEN - De grootste pandafans stonden vanochtend al vroeg voor de poorten van Ouwehands Dierenpark in Rhenen. ,,Ik was hier al om kwart voor negen. Ik was de eerste,’’

Janneke de Lange (58) uit Alphen aan de Rijn moet er zelf ook een beetje om grinniken. ,,Maar ik kon er echt niet van slapen. Ik ben om half 8 vertrokken, want straks was er geen plek meer voor mijn auto. Dan zou ik naar de extra pandaparkeerplaats moeten en met de pendelbus. Dan zou ik nooit op tijd zijn.”

Maar uiteindelijk was ze één van de eersten. In twee uur tijd schoot ze 400 foto’s van Wu Wen en Xing Ya. ,,Kijk nou, zij heeft toch onwijs mooie ogen’’, laat ze er één zien. Ze sleurde mede-pandafan Valentijn Feytens (37) uit Den Bosch met zich mee. Hij moest er nog speciaal een abonnement voor kopen, want de eerste drie dagen zijn gereserveerd voor abonnementshouders.



Er lopen nog meer grote pandafans rond in de dierentuin. Vooral Fabian Driessen en Carin Loeffen uit Eindhoven vallen op. Ze hebben zelfgemaakte panda-outfits aan. ,,Dat vonden we wel mooi voor vandaag”, glimlachen ze. ,,Het is echt leuk. Ze zijn heel actief. Als je hier over maand komt, dan zijn ze gewend aan hun omgeving en zitten ze alleen maar bamboe te eten”, voorspelt Fabian.

Volledig scherm Carin Loeffen en Fabian Driessen trekken veel bekijks met hun speciaal gemaakte panda-outfits. © AD

Esmée (3) en Jack (1,5) zeulen allebei een grote pandaknuffel met zich mee, die bijna even groot is als henzelf. Ja, knikt Esmée verlegen, ze vinden de panda’s mooi. Jack toont een brede glimlach.

,,Iedereen zegt dat het zulke luie beesten zijn, maar ik vind ze erg beweeglijk”, zegt hun tante Rosanne van Ringelenstein. ,,Deze hier”, vervolgt ze, terwijl ze naar beneden wijst naar het buitenverblijf van het mannetje, ,,Deze rent de hele tijd rondjes. De andere blijft vooral een beetje binnen.’’ Maar daar is vrouwtje Wu Wen wél goed te zien door de grote ramen bovenin haar binnenverblijf. De ruit is al een beetje wazig van alle afdrukken van kinderhandjes.

Volledig scherm Rosanne van Ringelenstein met Esmee en Jack. © AD

Lof is er ook voor het pandaverblijf zelf. Bezoekers vinden het verblijf, gebouwd in Chinese stijl, mooi en de panda’s zijn overal goed te zien. Enig nadeel lijkt een klein opstapje bij de ramen van het binnenverblijf: kinderen met meer aandacht voor de dieren dan voor hun voeten vallen daar makkelijk vanaf.

Het is nog rustig in de dierentuin. De eerste drie dagen dat de reuzenpanda’s te zien zijn, is Ouwehands helemaal het domein van de abonnementhouders. Dit weekend hebben speciale kaarthouders van de BankGiro Loterij het park voor zich alleen. De extra pandaparkeerplaats aan de andere kant van Rhenen is nu dus in ieder geval nog niet nodig: zelfs de belangrijkste parkeerplaats direct naast de ingang is maar half gevuld.