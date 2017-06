Pandagala Rhenen levert ruim 470.000 euro op

Wielrenner Ariesen sprint naar dertiende plek in Luxemburg

1 juni LUXEMBURG – Tim Ariesen (Rhenen) is in de eerste etappe in de Ronde van Luxemburg als dertiende over de streep gekomen. Zijn ploeggenoot van Team Roompot Martijn Budding uit Veenendaal eindigde wat verderop in het peloton als 90ste .