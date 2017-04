Piloot kijkt uit naar 'pandavlucht' Ouwehands: Het wordt een groots event

De ervaren piloot kijkt ernaar uit, vooral naar de ontvangst van de 'pandavlucht' op Schiphol: ,,Het wordt een groots event. Normaal gesproken wil je niemand op de landingsbaan zien. Nu krijgen we een hele colonne mee, met de pandabus van het Ouwehands en de KLM-bus vol VIP’s. Het geplande saluut van de brandweer gaat niet door. Gelukkig maar, want we hangen vlaggen uit de cockpit en in een 747 kan dat alleen aan de bovenkant. Dan wil je niet dat het regent”, grinnikt hij.