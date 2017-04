Reuzenpanda's onderweg naar Rhenen

,,Wij zijn echt heel erg blij”, roept een uitgelaten dierentuineigenaar Marcel Boekhoorn als de vrachtwagen met Wu Wen en Xing Ya erin onder een regen van confetti de poort uit is gereden. Iedereen van Ouwehands valt elkaar in de armen. ‘Gefeliciteerd’ en ‘goed gedaan’ klinkt het. Er worden foto’s gemaakt, met gastheer Zhang Hemin, duimen omhoog. Ook een Chinese journalist springt er even bij. Nu is het echt zo: na een formele afscheidsceremonie zijn de reuzenpanda’s in handen van het Rhenense dierenpark.

Het vertrek van Wu Wen en Xing Ya was op z’n Chinees tot in de puntjes geregeld. De lokale bevolking van de Wolong Qiang voert traditionele dansen uit, er waren vriendelijke woorden over en weer en er werden cadeaus uitgewisseld: een Schengenvisa voor de panda’s, een bamboefiets voor de Chinese gastheren en een kalligrafietekening voor de Nederlanders.

Uren daarvoor hebben panda’s Wu Wen en Xing Ya nog geen idee van de reis die ze te wachten staat. Toch kwam daar het moment dat de twee in hun transportkisten moesten. Daar hebben ze de afgelopen weken alvast aan kunnen wennen, zodat ze weten dat het een veilige plek is. ,,In hun kooi richting het vliegveld en in het vliegtuig krijgen ze ook hapjes en bamboe mee. In het vliegtuig is er altijd iemand bij ze die tegen ze aan praat en ze op hun gemak stelt. Zodat ze relaxed en vrolijk in het vliegtuig zitten,” vertelt pandaverzorger Hu over de voorbereidingen voor de lange reis.